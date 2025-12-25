Il Perugia ha fatto emergere tutti i limiti strutturali del Forlì

Il Perugia è il Grinch che ha rovinato il Natale al Forlì. I Galletti, apparsi con la testa già in vacanza, hanno chiuso l’andata nel peggiore dei modi, surclassati 4-0 da un avversario che ha fatto meglio in tutto. Aggressiva e compatta, la squadra di Tedesco ha messo subito alle corde i biancorossi romagnoli, in particolare grazie alla velocità di Tumbarello e Bacchin, e alla prova monstre di Montevago, pericolo pubblico numero uno con la rete del 2-0, il palo dalla distanza sull’improvvida uscita di Martelli (85’) e svariate altre occasioni.