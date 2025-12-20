Il guaio del Forlì: non riesce più a mantenere la porta inviolata

Forlì, città aperta. Parafrasando il titolo del capolavoro cinematografico di Rossellini, l’area dei Galletti, nelle ultime 8 giornate, è stata terra di conquista per tutti gli avversari. L’ultimo clean-sheet risale alla vittoriosa trasferta di Sassari (0-2) dopodiché non c’è stata giornata in cui i biancorossi non abbiano incassato gol: ben 16 e appena 8 punti conquistati in 8 partite. Una netta inversione di tendenza rispetto alle 8 gare che avevano preceduto la Torres, in cui le reti al passivo erano state appena 7, meno, quindi, di una a partita (dato che non cambia considerando il match col Rimini, poi escluso: in questo caso, i gol subiti sarebbero 8 in 9 incontri).