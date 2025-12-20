Il guaio del Forlì: non riesce più a mantenere la porta inviolata

Forlì Calcio
Il difensore Lorenzo Saporetti nel match vinto contro il Carpi foto FABIO BLACO
Forlì, città aperta. Parafrasando il titolo del capolavoro cinematografico di Rossellini, l’area dei Galletti, nelle ultime 8 giornate, è stata terra di conquista per tutti gli avversari. L’ultimo clean-sheet risale alla vittoriosa trasferta di Sassari (0-2) dopodiché non c’è stata giornata in cui i biancorossi non abbiano incassato gol: ben 16 e appena 8 punti conquistati in 8 partite. Una netta inversione di tendenza rispetto alle 8 gare che avevano preceduto la Torres, in cui le reti al passivo erano state appena 7, meno, quindi, di una a partita (dato che non cambia considerando il match col Rimini, poi escluso: in questo caso, i gol subiti sarebbero 8 in 9 incontri).

Un passo indietro

D’altra parte, nella prima parte di stagione, il Forlì era riuscito a mantenere inviolata la porta in ben 3 occasioni: il derby col Ravenna, vinto 1-0, la sfida col Guidonia, portata a casa sempre di corto muso (1-0) e, appunto, il match di Sassari. Una performance frutto anche delle parate di Martelli, dimostratosi, inizialmente, un valore aggiunto. Dalla sfida casalinga col Pineto, invece, il vento è cambiato. Contro gli abruzzesi, i biancorossi si sono fatti bucare già al 13’ dall’attuale capocannoniere del girone Bruzzaniti, evitando la sconfitta solo al 91’, grazie al neo entrato Giovannini. A Livorno, il 2-0 iniziale non è bastato a condurre tranquillamente in porto il match, riaperto ben due volte dagli amaranto (2-1 di Dionisi e 3-2 di Noce). Un campanello d’allarme forse sottovalutato perché dalla successiva giornata, quella della trasferta ad Alessandria contro la Juve Next Gen, i Galletti hanno smesso di far risultato. Dopo l’1-0 firmato da Pedro Felipe, è arrivato, infatti, l’harakiri casalingo col Campobasso: avanti 2-0 all’intervallo, il Forlì nella ripresa non ha giocato, facendosi ribaltare da Brunet, Padula e Leonetti, complici gli errori di Martelli e Pellizzari. Sotto la neve di Piancastagnaio, invece, horror è stato il primo tempo, con la Pianese avanti 3-0 al 56’ e la reazione d’orgoglio dei biancorossi è valsa almeno un passivo meno pesante (3-2). Nemmeno i 70’ in superiorità numerica con il Bra sono bastati a non prendere gol, arrivato per la sfortunata deviazione di capitan Saporetti sulla spizzata di Sinisi. Ad Ascoli, invece, è andato in scena il sacco di Roma, coi marchigiani ad affondare nell’acerba linea difensiva ospite, accontentandosi del 3-0 finale. Il riscatto è arrivato sabato contro il Carpi, malgrado il momentaneo pareggio di Figoli e il 4-2 di Forte, all’83’. Una rete che ha complicato il finale, la cui gestione, secondo lo stesso Miramari, doveva essere migliore.

Cercasi solidità

Limitando il confronto alle prime 18 giornate di un anno fa, i Galletti avevano incassato 10 gol, meno della metà di quelli di quest’anno (23). In Serie C la solidità è importante e va ritrovata il prima possibile, magari già domani in casa di un Perugia che segna pochissimo (14 reti, media di 0.80 a partita).

