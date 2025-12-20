Il guaio del Forlì: non riesce più a mantenere la porta inviolata

D’altra parte, nella prima parte di stagione, il Forlì era riuscito a mantenere inviolata la porta in ben 3 occasioni: il derby col Ravenna, vinto 1-0, la sfida col Guidonia, portata a casa sempre di corto muso (1-0) e, appunto, il match di Sassari. Una performance frutto anche delle parate di Martelli, dimostratosi, inizialmente, un valore aggiunto. Dalla sfida casalinga col Pineto, invece, il vento è cambiato. Contro gli abruzzesi, i biancorossi si sono fatti bucare già al 13’ dall’attuale capocannoniere del girone Bruzzaniti, evitando la sconfitta solo al 91’, grazie al neo entrato Giovannini. A Livorno, il 2-0 iniziale non è bastato a condurre tranquillamente in porto il match, riaperto ben due volte dagli amaranto (2-1 di Dionisi e 3-2 di Noce). Un campanello d’allarme forse sottovalutato perché dalla successiva giornata, quella della trasferta ad Alessandria contro la Juve Next Gen, i Galletti hanno smesso di far risultato. Dopo l’1-0 firmato da Pedro Felipe, è arrivato, infatti, l’harakiri casalingo col Campobasso: avanti 2-0 all’intervallo, il Forlì nella ripresa non ha giocato, facendosi ribaltare da Brunet, Padula e Leonetti, complici gli errori di Martelli e Pellizzari. Sotto la neve di Piancastagnaio, invece, horror è stato il primo tempo, con la Pianese avanti 3-0 al 56’ e la reazione d’orgoglio dei biancorossi è valsa almeno un passivo meno pesante (3-2). Nemmeno i 70’ in superiorità numerica con il Bra sono bastati a non prendere gol, arrivato per la sfortunata deviazione di capitan Saporetti sulla spizzata di Sinisi. Ad Ascoli, invece, è andato in scena il sacco di Roma, coi marchigiani ad affondare nell’acerba linea difensiva ospite, accontentandosi del 3-0 finale. Il riscatto è arrivato sabato contro il Carpi, malgrado il momentaneo pareggio di Figoli e il 4-2 di Forte, all’83’. Una rete che ha complicato il finale, la cui gestione, secondo lo stesso Miramari, doveva essere migliore.