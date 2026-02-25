Il ginocchio di Davide Macrì tiene in apprensione il Forlì

C’è apprensione in casa Forlì per le condizioni di salute di Davide Macrì. Lunedì sera a Terni il numero 10 biancorosso è uscito dal campo al 65’ per un infortunio al ginocchio che potrebbe essere più grave di quanto inizialmente previsto. Secondo le prime voci, la distorsione rimediata da Macrì potrebbe aver causato un problema al legamento collaterale. Nei prossimi giorni l’attaccante esterno verrà sottoposto ad accertamenti, ma c’è il rischio che possa profilarsi un’altra grave perdita per i Galletti dopo quella di Elia Petrelli, infortunatosi il 18 gennaio al polpaccio. Se Petrelli è il capocannoniere con 6 gol, Macrì è il secondo miglior marcatore della squadra con 5 reti e ha anche fornito 7 assist.

SQUALIFICATO MENARINI

Oltre a Macrì, sabato contro la Torres mancherà di sicuro Menarini, squalificato per aver raggiunto la decima ammonizione. Nei sardi è stato squalificato il centrocampista Sala.

FISCHIA IACOBELLIS

Sarà Gioele Iacobellis di Pisa a dirigere Forlì-Torres in programma sabato alle 14.30 allo stadio Tullo Morgagni. Avrà per assistenti Leo Posteraro di Verona e Nicola Valcaccia di Castellammare di Stabia, con IV ufficiale Gianluca Guitaldi di Rimini e operatore Fvs Gianluca Scardovi di Imola. Non ci sono precedenti tra Iacobellis e Forlì.