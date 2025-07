Il Forlì vince 8-1 il test con la Rappresentativa dell’Alto Savio: Miramari prova Farinelli terzino

Il Forlì si è imposto 8-1 nel test giocato mercoledì sera a San Piero in Bagno contro la Rappresentativa dell’Alto Savio, che vedeva in campo 5 giocatori over della vallata, più 6 giovani del Forlì: il portiere Veliaj, i difensori Locatelli e Cappelli, quindi Berti, Spinelli e Ghetti tra centrocampo e attacco). Miramari ha fatto esperimenti, come quello di Farinelli terzino destro per testare un attacco pesante composto da Simone Saporetti, Petrelli e Coveri. Il mattatore del primo tempo è stato Petrelli, autore di una tripletta. Anche Macrì è andato a segno nei 45 minuti iniziali mentre nella ripresa sono arrivate le reti di Farinelli, Menarini, Simone Saporetti e Mandrelli. Di Facciani il gol della bandiera della Rappresentativa Alto Savio. Il Forlì tornerà in campo sabato alle 20.30 al Morgagni contro il Cesena nel Memorial Silver Sirotti.