Il Forlì ufficializza l’arrivo di Selvini in attacco

In una nota il Forlì ha ufficializzato l’acquisto in prestito della punta Alessandro Selvini dal Frosinone: “Il Forlì FC annuncia di aver trovato l’accordo per il prestito dal Frosinone fino alla fine della stagione di Alessandro Selvini. Un grande in bocca al lupo per la nuova avventura che inizia con la nostra maglia. Il ragazzo classe 2004 è cresciuto agonisticamente con la maglia del Frosinone, dove ha fatto tutte le trafile sino all’esordio in prima squadra in Serie B, due presenze nelle stagioni 2021/22 e 2022/23 . Nella scorsa stagione il giovane attaccante è stato assoluto protagonista con la maglia della Lucchese, per lui 7 gol e 5 assist in 31 presenze”.