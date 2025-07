La parola passa al campo. A una settimana dall’inizio della preparazione, per il Forlì è già tempo del primo impegno ufficiale. Oggi, alle 17.30, allo stadio Giacomo Filippi di Forlimpopoli è in programma il test contro il Sassuolo Primavera (ingresso a offerta libera). E’ dalla sfida contro il Livorno nella Poule Scudetto Serie D, andata in scena il 18 maggio allo stadio Picchi, che i Galletti non giocano una partita vera. Allora finì male, con i padroni di casa che s’imposero 3-1, eliminando i biancorossi dalla competizione e spiccando il volo verso la conquista dello scudetto. Una sconfitta che, tuttavia, non intacca certo l’eccezionale stagione del Forlì, protagonista di un campionato trionfale, culminato nella conquista della serie C. Anche per questo, c’è grande entusiasmo intorno alla squadra che, quest’anno, finalmente, a distanza di otto anni, tornerà a calcare il palcoscenico del calcio professionistico. Dopo gli oltre cento tifosi accorsi venerdì scorso per assistere al raduno, oggi si attende, quindi, una bella cornice di pubblico, curioso soprattutto di vedere all’opera i nuovi acquisti, dagli attaccanti Manuzzi a Saporetti, principale colpo di mercato, ai centrocampisti Rinaldini e Scorza, sino all’esperto difensore Pellizzari, senza dimenticare i più giovani: Ercolani, Elia, Coveri, Giovannini e Veliaj.