Il Forlì sta per cambiare padrone? Arriva la smentita di Cappelli

Forlì Fc pronto a cambiare proprietà? La notizia ha iniziato a circolare ieri sera, quando il sito “La Casa di C” ha annunciato l’imminente passaggio del club biancorosso da Cappelli alla Durant Wyot Capital, società di consulenza strategica e gestione di investimenti immobiliari con sede a Sydney, in Australia, che aveva già provato a rilevare (senza riuscirci) il Rimini un anno fa.

Secondo quanto riportato dal sito, la trattativa sarebbe in fase avanzata al punto che “in settimana è attesa la firma del preliminare di vendita tra il Forlì e Jason Bennett”, rappresentante della Durant Wyot Capital, che “sarebbe stato più volte in città a marzo”, per visionare “le strutture del club”. Bennet starebbe già lavorando sulla nuova dirigenza. Stando sempre al sito, “la cessione dovrebbe concretizzarsi già in settimana”, con l’addio del presidente Cappelli e del vice Casadei e l’ingresso della Durant Wyot Capital affiancata da un fondo australiano.

In tarda serata è arrivata la secca smentita del club di viale Roma in cui un comunicato nega “con fermezza le indiscrezioni” che descrivono “la proprietà come prossima alla definizione di una trattativa per la cessione del pacchetto azionario del club. Tali voci sono prive di fondamento e non trovano alcun riscontro nella realtà dei fatti. Il Forlì Fc, insieme a tutti i suoi soci, è impegnato nella programmazione della stagione sportiva 2026-2027, con l’obiettivo di garantire stabilità, continuità e crescita alla società. La proprietà ribadisce il profondo impegno nei confronti del club, dei suoi tesserati e dei tifosi, continuando a operare esclusivamente nell’interesse del Forlì Fc e del suo futuro”.

Non si può negare che in queste settimane ci siano stati contatti sia per la cessione della società sia per l’ingresso di nuovi soci. Il club, tuttavia, “invita a non dare credito a informazioni prive di conferma... ogni eventuale comunicazione verrà divulgata esclusivamente attraverso i propri canali ufficiali”.

In ogni modo, entro metà giugno, qualcosa si saprà per forza: la prossima stagione incombe e non ci si può più nascondere.

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