Il Forlì spreca un rigore, passa in vantaggio ma l’Arezzo rimonta e vince in dieci al 94’ (1-2)

Il Forlì cade nel finale nonostante l’uomo in più (1-2) contro l’Arezzo. Avvio ricco di emozioni, con subito un rigore per il Forlì ma Petrelli calcia troppo centrale e Venturi respinge di piede. I biancorossi insistono e al 16’ passano con Franzolini. Un vantaggio meritato contro un Arezzo evanescente nella prima frazione. Nella ripresa gli amaranto spingono forte e pareggiano al 55’ con Pattarello. I toscani cercano subito il bis ma Martelli si supera sul colpo di testa di Gilli. Il Forlì sbanda per qualche minuto ma non rinuncia ad attaccare. Prima Venturi nega il gol a Coveri, poi lo stesso Coveri all’80’ subisce un brutto fallo da Gilli: secondo giallo per il difensore e Arezzo in dieci. Menarini sfiora il 2-1 con una punizione fuori di poco e i biancorossi insistono a cercare il raddoppio e Venturi si supera sulla punizione di Petrelli al 91’. Il Forlì sembra in controllo ma al 94’ Mawuli firma la beffa con una botta sotto la traversa.