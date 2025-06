Il Forlì si tiene stretto Riccardo Gaiola

Il Forlì ha trovato l’accordo con il centrocampista Riccardo Gaiola che sarà un giocatore biancorosso anche in Serie C nella prossima stagione. Il capitano biancorosso nelle ultime due stagioni ha totalizzato 58 presenze in partite ufficiali, condite da cinque gol e cinque assist. Una pedina importantissima nello scacchiere di mister Miramari ed un vero trascinatore anche dal punto di vista emotivo. Per Gaiola, pronto a vivere la sua terza stagione con la maglia, sarà un ritorno tra i professionisti dopo le esperienze con le maglie di Prato, Padova, Santarcangelo e Vis Pesaro.