Il Forlì si tiene stretto Petrelli e annuncia di Scorza

Manca la firma sul contratto per garantire l’ufficialità ma ormai il dado è davvero tratto, anche per il prossimo campionato Elia Petrelli sarà un giocatore del Forlì. La conferma arriva direttamente dal suo procuratore Nobili. «La situazione è in evoluzione, non so se venerdì Elia sarà già in grado di aggregarsi al gruppo che inizierà la preparazione con il primo allenamento ma al 99% il prossimo campionato lo giocherà con la maglia del Forlì».

L’arrivo, anzi il ritorno di Elia Petrelli autore di una stagione in cui si è rilanciato con 15 gol contribuendo in maniera significativa alla conquista della promozione, completa di fatto un reparto che oggi o domani al massimo sarà implementato dall’arrivo, a titolo definitivo, di Simone Saporetti avvistato in sede alcuni giorni fa per un approccio esplorativo ma senza sottoscrivere il contratto.

In realtà si è trattato solo di una mera questione burocratica per l’ex giocatore del Carpi in quanto la situazione è stata definita positivamente sotto ogni punto di vista.

Intanto il Forlì ha ufficializzato l’arrivo di Christian Scorza che si propone come adeguato rinforzo di centrocampo anche per l’etimologia del cognome, perché di scorza dura e resistente in serie C ne occorrerà in abbondanza.

Classe 2000 (compirà 25 anni fra quattro giorni) Scorza arriva dopo aver rescisso il contratto biennale sottoscritto con il Campobasso nel 2024. Nato a Castel di Lama, in provincia di Ascoli Piceno, il nuovo centrocampista dei Galletti è cresciuto proprio nelle giovanili dell’Ascoli e ha maturato una certa esperienza nel campionato di serie C collezionando 108 presenze di cui 32 nel girone A (22 con il Trento e 10 con il Piacenza) e 76 nel B (65 con la maglia della Fermana più 11 a Campobasso).