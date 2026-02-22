Il Forlì si siede sul divano e tifa per il pari in Carpi-Bra

Fine settimana da spettatore per il Forlì, di scena domani sera a Terni nel suo primo “Monday night” della stagione. In attesa di scendere in campo (ore 20.30), l’attenzione dei Galletti è concentrata sulla sfida di oggi fra Carpi e Bra, le due squadre che li separano dalla zona play-out: gli emiliani tallonano i biancorossi a una sola lunghezza di distanza, mentre il Bra è a -5, a quota 25, dove è stato temporaneamente agganciato dalla Torres, grazie allo 0-0 di ieri contro la Vis Pesaro. Il risultato migliore sarebbe probabilmente un pareggio visto che, anche in caso di sconfitta del Forlì, la classifica rimarrebbe sostanzialmente inalterata. Gli emiliani, infatti, appaierebbero i Galletti a 30 punti, mentre il Bra da -5 si porterebbe a -4. L’altra gara di oggi che coinvolge i romagnoli è Pontedera-Ascoli. La terza della classe sicuramente vorrà tenere il passo di Arezzo e Ravenna e, vincendo, manderebbe i toscani, fanalino di coda del girone, a -8 dal quintultimo posto, col rischio, quindi, di non disputare i play-out (da regolamento, con distacco superiore agli 8 punti, si retrocede direttamente in serie D). Anche fra ieri e venerdì si sono giocate gare che interessavano da vicino i Galletti, con risultati tutto sommato favorevoli, eccetto quello del Livorno che in casa ha battuto di misura il Pineto, salendo in zona play-off (9°) e allungando a + 4 sul Forlì. D’altra parte, gli amaranto, alla terza vittoria in quattro partite, sono in decisa ripresa, mentre gli abruzzesi, alla quarta sconfitta consecutiva, in caduta libera. Fanno, invece, gioco al Forlì i pareggi di Guidonia e Vis Pesaro. I laziali, dopo il 2-2 con i biancorossi, hanno impattato anche contro la Pianese (0-0 nell’anticipo di venerdì a Piancastagnaio) e sono rimasti alla portata, guadagnando giusto un punto.

Stesso discorso per la Vis Pesaro che a Sassari non è andata oltre lo 0-0, a conferma del proprio momento difficile (due punti in quattro partite). La squadra di Stellone, in classifica, resta così in dodicesima posizione, a braccetto proprio col Guidonia.

Anche il Ravenna, ha dato una mano ai biancorossi: il secondo successo consecutivo della gestione Mandorlini lascia, infatti, una Sambenedettese sempre più in crisi (un punto in cinque partite) al penultimo posto, insieme al Perugia, che ha riposato. Domani, tocca ai Galletti approfittarne.

