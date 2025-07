Il Forlì si rinforza con il terzino sinistro Ercolani

Il Forlì ha ufficializzato l’ingaggio del terzino sinistro Filippo Ercolani. L’esterno classe 2003 nativo di Lugo è cresciuto nei settori giovanili del Bologna e del Cittadella, prima di iniziare la sua carriera tra i grandi con le maglie del Ravenna e Corticella, dove è tornato nella scorsa stagione dopo le esperienze in Serie C con il Trento e Albinoleffe senza aver trovato poco spazio. A Forlì ritroverà mister Alessandro Miramari che l’ha lanciato e che punta fortemente sulla sua crescita in vista della prossima stagione.