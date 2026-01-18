Il Forlì si fa male da solo: la Sambenedettese vince 0-2 al Morgagni. Grave infortunio muscolare per Petrelli

FORLÌ-SAMBENEDETTESE 0-2

FORLÌ (4-3-3): Martelli; Manetti, Saporetti (12’ st Palomba), Elia, Spinelli (12’ st Onofri); Franzolini, Menarini, De Risio (18’ st Giovannini); Macrì, Petrelli (37’ pt Ilari), Coveri (12’ st Selvini). In panchina: Veliaj, Paganelli, Mandrelli, Ripani, Farinelli, Greco, Berti, Graziani. Allenatore: Alessandro Miramari.

SAMBENEDETTESE (3-5-2): Orsini; Lepri, Dalmazzi, Pezzola; Zini (31’ st Zoboletti), Candellori, Piccoli, Bongelli (8’ st Lulli), Tosi (18’ st Toure); Stoppa (18’ st Parigini), Eusepi. In panchina: Culturaro, Ponzanetti, Chelli,Konate, Lonardo. Allenatore: Filippo D’Alesio.

ARBITRO: Burlando di Genova.

RETI: 12’ pt Stoppa, 48’ pt Dalmazzi.

AMMONITI: Saporetti, Menarini, Spinelli, Bongelli, Parigini.

NOTE: Spettatori 1.515 (825 paganti e 690 abbonati). Angoli 5-3 per il Forlì

Il Forlì cade contro la Sambenedettese e ora è in crisi: appena 5 punti nelle ultime 10 partite. Gli autolesionisti biancorossi si fanno gol da solo al 12’: Manetti passa indietro a Martelli, che pensando che su quella palla andrà Menarini, rientra tra i pali. Ma sulla palla va solo Eusepi, il cui tiro-cross è raccolto da Elia, che incredibilmente passa a Stoppa per il comodo appoggio nella porta vuota. E’ il 12’ e la Samb è in vantaggio anche se Miramari contesta un possibile fallo di Dalmazzi su Petrelli a inizio azione. Dalmazzi che fa 0-2 all’ultimo secondo del primo tempo, su sviluppi di un corner, generato da un fallo su Spinelli non ravvisato da un Burlando, che a fine partita sarà contestato da Miramari. Un Miramari che ha solo brutte notizie: su tutte l’infortunio grave subìto da Elia Petrelli, che al 37’ ha abbandonato per una lesione al polpaccio che potrebbe tenerlo fuori per un periodo vicino ai due mesi.