Il Forlì si arrabbia ad alta voce: “Gli arbitri hanno rallentato il nostro cammino”

Il Forlì si arrabbia con gli arbitri e con una nota la società esprime tutto il suo disappunto per ciò che ha visto in questo avvio di campionato. “Con il presente comunicato - si legge nella nota - la Società vuole far valere la propria voce rispetto al trattamento sin qui ricevuto nelle prime 8 giornate di questa stagione. Nel rispetto dei ruoli ed evidenziando gli errori commessi dai nostri tesserati durante le partite, quali gesti antisportivi e proteste nei confronti del Direttore di Gara, teniamo però a sottolineare la netta disparità nelle scelte arbitrali che indubbiamente hanno rallentato il nostro cammino. Situazioni ravvedute anche in maniera evidente da parte dei commissari. Solo nella giornata di ieri la partita è stata chiaramente indirizzata con diverse ammonizioni ai nostri tesserati, senza il corrispettivo dall’altra parte, oppure ancora il rigore fischiato contro Menarini e riproposto in maniera del tutto simile nel finale nell’area avversaria senza però che venisse fischiata la massima punizione.

Il Forlì tiene a sottolineare che a partire dalla prossima sfida contro il Cittadella Vis Modena, in programma mercoledì 30 ottobre, farà tutto quanto possibile per aiutare la terna arbitrale nel giudicare in maniera lineare la partita. Chiediamo però maggior rispetto ed un giudizio uniforme e coerente sui due lati del campo che sin qui non abbiamo ricevuto”.