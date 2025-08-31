Il Forlì rinforza il centrocampo con Andrea Franzolini

Il Forlì ha trovato l’accordo per il prestito annuale di Andrea Franzolini. Il centrocampista classe 2003 è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell’Ascoli sino alla Primavera. Nella stagione 2023/24 il passaggio alla Feralpisalò, prima delle due stagioni in prestito al Legnago Salus, 36 presenze 5 gol e 1 assist nell’ultima stagione. Rientrato dal prestito nella nuova Union Brescia arriva a Forlì con la voglia di ritagliarsi un ruolo importante al centro del campo con i colori biancorossi.