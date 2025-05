Il Forlì ricevuto in Comune: ora la priorità è l’iscrizione alla Serie C - Gallery

Giornata di festa in consiglio comunale insieme al Forlì Calcio, che ha centrato la promozione in serie C. “All’inizio del campionato pensavamo che alcune corazzate potessero precludere i nostri sogni, invece avete realizzato un ‘impresa straordinaria - afferma il sindaco Gian Luca Zattini -. L’Amministrazione sarà al fianco della società, stiamo già lavorando per adeguare lo stadio per la serie C, così come ringraziamo i tanti imprenditori che sostengono e sosterranno la società. Vi auguro un futuro che sia al pari di questo anno straordinario”. La magnifica cavalcata fino al ritorno in C è stata celebrata nel primo pomeriggio di oggi in Comune, dove il sindaco e l’assessore allo sport Kevin Bravi hanno accolto tutta la famiglia biancorossa guidata dal presidente Gianfranco Cappelli e dall’allenatore Alessandro Miramari.

Al momento, la priorità della dirigenza biancorossa è rappresentata dall’iscrizione alla serie C. La scadenza, infatti, è fissata il 6 giugno, quando il club di viale Roma dovrà depositare la domanda di ammissione contenente la richiesta di concessione della Licenza Nazionale. In viale Roma, sono giorni febbrili per soddisfare i requisiti infrastrutturali previsti dalla Lega Pro, visto che lo stadio Morgagni necessita di diversi adeguamenti strutturali: «Stiamo lavorando a stretto contatto con l’amministrazione comunale per ottemperare agli obblighi previsti - conferma il direttore generale Matteo Mariani, destinato, nel nuovo organigramma, a ricoprire il ruolo di direttore sportivo - l’impegno è massimo, con tavoli tecnici e sopralluoghi quasi quotidiani».

Coinvolti anche Vigili del Fuoco e Questura, dato che uno dei principali aspetti sotto cui l’impianto va messo in regola è quello della sicurezza. «Bisogna dividere la gradinata ospiti da quella locale, creare aree di afflusso/deflusso per il settore ospiti, prevedere l’impiego di tornelli. Sono tutte migliorie necessarie per ottenere l’autorizzazione di Questura e Prefettura».

Tanto la società quanto l’amministrazione comunale ce la stanno mettendo tutta per formalizzare il prima possibile il piano di interventi necessari a ottenere le Licenze Nazionali. Minori preoccupazioni destano, invece, le scadenze di tipo economico. «Siamo a buon punto: giovedì contiamo di saldare tutti gli stipendi, così da poter beneficiare del dimezzamento della fideiussione a 350mila euro». Per l’adeguamento dell’organigramma con le figure tecniche e dirigenziali obbligatorie fra i professionisti, invece, c’è tempo: «Abbiamo molte idee, ma ci ragioneremo fra luglio e agosto, adesso l’importante è l’iscrizione».