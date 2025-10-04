Il Forlì riceve il Guidonia al Morgagni. Miramari: “Sarà una partita aperta con un avversario che accetta di giocarsela”

Il Forlì torna di scena al Morgagni domenica alle 17.30 per ricevere il Guidonia. Secondo il tecnico biancorosso Alessandro Miramari sarà una sfida agli antipodi di quella col Pontedera: “Ci aspettiamo una partita aperta, non bloccata come sabato, contro una formazione che accetta di giocarsela, composta da ottimi elementi, ma che ha nella coralità la sua arma principale”. A centrocampo Franzolini e Ripani scalpitano per una maglia dal 1’. Davanti, sicuri i due esterni, Farinelli e Macrì, con la probabile staffetta fra centravanti, Petrelli e Manuzzi.