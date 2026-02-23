Il Forlì piace, la Ternana vince 2-1: non basta il gol di Menarini, mentre Trombetta e Macrì vanno ko

TERNANA-FORLÌ 2-1

TERNANA: D’Alterio, Donati, Maestrelli, Martella, Kerrigan, Vallocchia, Majer, Ndrecka, Orellana, Dubickas, Pettinari. In panchina: Morlupo, Delibra, Kurti, Pagliari, Tripi, McJannet, Leonardi, Meccariello, Garetto, Panico, Aramu, Ferrante, Lodovici, Proietti. Allenatore: Fabio Liverani

FORLÌ: Martelli, Manetti, Elia, Palomba, Onofri, Scaccabarozzi, Menarini, De Risio (1’ st , Macrì, Selvini, Farinelli. In panchina: Calvani, Vieliaj, Mandrelli, Saporetti, Franzolini, Ripani, Selvini, Spinelli, Giovannini, Ilari, Coveri, Rossi, Zagre.

ARBITRO: Mazzer di Conegliano Veneto.

RETI: 22’ pt Pettinari, 36’ pt Ndrecka, 8’ st Menarini

AMMONITI: Menarini, Kerrigan e Palomba

Il Forlì gioca una buonissima partita, ma la Ternana è più esperta e più cinica e si porta a casa la vittoria. Nel primo tempo il Forlì si divora il vantaggio con Elia di testa su corner dopo una manciata di minuti. Gli umbri invece con i primi due tiri si trova sul 2-0 grazie all’acrobazia di Pettinari (sanguinosa la palla persa da De Risio) e al diagonale di sinistro di Ndrecka su sviluppi di un corner su cui Scaccabarozzi commette un grave e decisivo errore. Forlì che tra le due reti sfiora il pareggio con un colpo di tacco di Selvini, su cui D’Alterio compie un mezzo miracolo. Nella ripresa il Forlì, che nel riscaldamento aveva perso Trombetta per noie muscolari e che poi perderà pure Macrì per sospetta distorsione al ginocchio sinistro, accorcia con Menarini, poi va all’assalto ma non riesce a cogliere quel pareggio che avrebbe meritato per l’enorme mole di gioco prodotta.