Il Forlì perde capitan Gaiola ed è travolto dal Legnago

LEGNAGO SALUS 3

FORLì 0

LEGNAGO SALUS: Mosca, Pegoraro, Tonica, Legal, Brandi, Sportelli, Verzeni, Filiciotto, Della Salandra, Moratti, Zoli. A disp.: Tony, Perseu, Zanetti, Spagnuolo, Faye, Bellini, Travaglini, Dos Santos, Olivieri, Tomali, Okpolokpo. A disp.: Businarolo. All.: D’Amore.

FORLì (4-3-3): Martelli; Manetti,

L. Saporetti, Elia, Ercolani; Boccia, Giovannini, Rinaldini; Macrì, Petrelli, Farinelli. A disp.: Mandrelli, Spinelli, Valentini, Ghetti, Berti, Coveri, S. Saporetti, Gagliotti, Locatelli. A disp.: Calvani, Veliaj. All.: Miramari.

Reti: 16’ pt Brandi, 35’ st Tomiali, 41’ st Dos Santos.

L’allenamento congiunto con il Legnago Salus finisce con una sconfitta sonora per il Forlì battuto per 3-0 dalla formazione veneta appena retrocessa in D e guidata in panchina da Gianni D’Amore ex Imolese. A parziale scusante i Galletti possono avanzare le assenze di Graziani, Menarini, Manuzzi, Pellizzari e soprattutto di Gaiola. Per il capitano si profila un lungo stop perché la diagnosi dopo l’infortunio nel Memorial Sirotti è stata impietosa: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Lunedì a Forlimpopoli sarà visitato dal dotto Mirco Lo Presti per stabilire la data dell’operazione per un’assenza che si profila non breve. Lo stesso ginocchio già operato per la lesione del legamento crociato nel 2017 quando il capitano giocava nel Santarcangelo. Nei prossimi giorni l’ortopedico Lo Presti, entrato come consulente nel Forlì, vedrà anche il difensore Pellizzari, che però ha una situazione meno grave di Gaiola. Gli altri assenti nell’allenamento con il Legnago sono stati tenuti a riposo precauzionale compreso Manuzzi, fermo da diversi giorni, che tornerà in gruppo da domani.

La partita dopo un avvio sul filo dell’equilibrio ha visto il Legnago Salus sbloccare il risultato con un’imbucata dell’ex Imolese Brandi per poi mettere al sicuro il risultato nel finale di partita con le squadre, completamente cambiate per le molteplici sostituzioni per le reti in ripartenza di Tomaili e Dos Santos.

Adesso l’urgenza riguarda la forzata sostituzione di Gaiola ma continua anche la ricerca delle pedine mancanti quali difensore centrale e terzino sinistro under. Prossimo appuntamento del Forlì giovedì prossimo allo stadio Filippi di Forlimpopoli con l’Ancona che milita in serie D.