Il Forlì parte male poi reagisce con i volti noti e si regala l’Arzignano

VIRTUS-VERONA-FORLÌ 2-3VIRTUS VERONA (3-5-2): Sibi; Bassi, Munaretti (9’ st Amadio), Toffanin; Patanè, Gatti (9’ st Fanini), Muhameti, Zarpellon (36’ st Cuel), Saiani; Fabbro (29’ st Ojeh), Mastour (9’ st De Marchi). A disp.: Peroni, Alfonso, Cielo, Lodovici, Fiorin, Filippi, Passigato Rigotti, Daffara, Viviani, Iacquinta. All.: FrescoFORLÌ (4-3-3): Martelli; Manetti (42’ st Mandrelli), Elia, L. Saporetti, Cavallini (36’ st Ercolani); Macrì, Menarini, Scorza; S. Saporetti (36’ st Giovannini), Petrelli (18’ st Manuzzi), Farinelli (36’ st Giovannini). A disp.: Calvani, Veliaj, Spinelli, Berti, Graziani, Coveri, La Rosa, Pellizzari. All.: Miramari.ARBITRO: Bortolussi di NichelinoRETI: 28’ pt Muhameti, 47’ pt Farinelli, 2’ st Petrelli, 32’ st Macrì (rig.), 49’ st De Marchi.AMMONITI: Menarini, Amadio.NOTE: Spettatori 322.