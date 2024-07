Il Forlì mette Lorenzo Saporetti al centro della propria difesa

Il Forlì piazza un forlivese nel cuore della difesa. E’ Lorenzo Saporetti, che scende dalla Serie C (ultime quattro stagioni nella Pro Patria) per fortificare la retroguardia biancorossa. Classe 1996, Saporetti ha alle spalle una lunga esperienza tra i professionisti. Cresciuto nei settori giovanili di Cesena e Milan, ha fatto il suo esordio tra i grandi in Serie D con la maglia del Parma conquistando subito la promozione in C. Da lì 150 presenze tra i professionisti con 4 gol e tre assist. “Arriva al Forlì per recitare un ruolo da protagonista portando esperienza al timone del reparto difensivo”, scrive il club biancorosso.