Il Forlì lavora al piano B: Campedelli allenatore di una squadra giovanissima

Qualcosa inizia a muoversi in casa Forlì. Dopo settimane di valutazioni e ragionamenti, in cui la proprietà ha sondato la possibilità di cedere il club ma soprattutto ha cercato nuovi soci in grado di portare forze economiche fresche in società, si sta avvicinando il momento del redde rationem. Siccome, almeno per il momento, nessuno dei due tentativi sembra andato a buon fine, a meno di clamorose novità nei prossimi giorni, lo scenario più probabile è che si vada verso una stagione di piccolo cabotaggio.
Pare, infatti, che il presidente Gianfranco Cappelli e il vice Marco Casadei intendano affrontare il prossimo campionato con un budget ridotto rispetto alla stagione appena andata in archivio con una salvezza limpida, sfruttando al massimo i contributi messi a disposizione dalla Lega Pro attraverso la valorizzazione minutaggio giovani, in base alla legge Melandri del 2008. Un “meccanismo” grazie al quale già quest’anno sono entrati nelle casse del club biancorosso oltre 600mila euro. Ciò significa, però, allestire una rosa formata quasi esclusivamente composta da under, in misura perfino superiore rispetto a quella della passata stagione, con tutti i rischi del caso: non è detto che riesca di nuovo il miracolo di mantenere una categoria complicata come la Serie C con una formazione assimilabile a una Next Gen.