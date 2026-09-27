Il Forlì lascia altri punti per strada: sbaglia un rigore con Macrì, passa con Coveri e viene raggiunto dall’Ostiamare all’87’

Una vittoria sfumata in extremis. Il Forlì lascia due punti in casa dell’Ostiamare. Finisce 1-1 e la rabbia è tutta per il Forlì. Per il rigore (assurdo fallo di mano di Brosco) che Macrì al 35’ si fa parare da Vertua, per l’incrocio dei pali colpito da Munaretti nel lunghissimo recupero del primo tempo, ma soprattutto, dopo essere andato in vantaggio con il 5° gol stagionale di Valentino Coveri (probabilmente viziato da fuorigioco), per essersi fatto raggiungere all’87’. Il gol che subisce Theiner, che era stato miracoloso al 21’ sulla doppia conclusione ravvicinata di D’Andrea (di testa) e Castaldo (di piede), è a dir poco rocambolesco. Il tirello di Vagnoni gli andrebbe in bocca se non fosse per la doppia deviazione di due biancorossi che ne consegue e che mette fuori causa il portiere, regalando un punto insperato all’Ostiamare di Daniele De Rossi, presente in tribuna insieme al padre Alberto, presidente del club biancoviola.