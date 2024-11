I risultati e la posizione in classifica sono la molla che spingerà il Forlì a fare un ulteriore sforzo nella finestra di mercato che si apre domenica. Non ci sono ruoli particolarmente scoperti, solo un assemblaggio da migliorare.

In attacco ai passi avanti compiuti da Petrelli, a segno nelle ultime due partite, e Okitokandjo, giunto a 4 reti (una ogni 61 minuti), hanno in parte sopperito all’infortunio del 36enne Mario Merlonghi per il quale il recupero non si annuncia imminente in quanto la lesione alla coscia si è rivelata più grave del previsto. Il suo rientro slitterà a metà gennaio e quindi il Forlì andrà sul mercato per prendere un centravanti, magari sacrificando l’olandese Okitokandjo, che ha costi elevati.