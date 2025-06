Il Forlì, il nodo stadio e l’alternativa Caldiero: “Vogliamo giocare tutte le gare casalinghe al Morgagni”

Iscrizione alla C perfezionata e riflettori accesi sullo stadio Morgagni, con l’alternativa Caldiero che si spera di non utilizzare. Il Forlì in una nota ha fatto il punto della situazione: “Il Forlì FC comunica di aver depositato, in data odierna presso la segreteria della Lega Pro di Firenze, la documentazione necessaria al fine di

ottenere l’iscrizione al Campionato Serie C stagione 2025-26 unitamente a tutti gli adempimenti normativi e finanziari richiesti dal sistema di Licenze Nazionali. La società intende inoltre notificare e chiarire la situazione riguardante il nostro stadio Tullo Morgagni. In questa fase, infatti, si è resa necessaria l’indicazione dello stadio Mario Berti di Caldiero come campo da gioco. Un passaggio dovuto dato che il nostro impianto necessita di tutti gli adeguamenti strutturali per la nuova categoria che andremo ad affrontare. In queste settimane insieme a tutti gli organi competenti, a partire dall’Amministrazione Comunale, stiamo lavorando attivamente per ammodernare i vari settori con l’obiettivo ben chiaro di giocare nella nostra casa tutte le gare interne della prossima stagione sportiva”.