Nella serata di oggi il Forlì ha deciso di tesserare fino al termine della stagione il portiere Edoardo Colombo. Svincolato dopo la stagione 2023-2024 vissuta in Serie C con la maglia del Rimini, Colombo è attualmente in ritiro con la nazionale di San Marino, con cui nella serata di venerdì 15 novembre sfiderà Gibilterra al San Marino Stadium e nella serata di lunedì 18 novembre sarà impegnato in Liechtenstein. Colombo si aggregherà al Forlì tra 8 giorni.