Il Forlì ha chiuso i lavori in difesa ingaggiando Federico Valentini

Forlì Calcio
Federico Valentini con la maglia del Cesena Primavera foto zanotti
Federico Valentini con la maglia del Cesena Primavera foto zanotti

Nicola Campedelli ritrova uno dei suoi pupilli. Il Forlì, infatti, ha acquistato a titolo definitivo dal Cesena Federico Valentini, capitano della squadra portata dal tecnico di Gatteo alla conquista della promozione in Primavera 1, e caposaldo dell’undici bianconero anche il successivo campionato. Il difensore classe 2005 si è già aggregato ai compagni, iniziando ad allenarsi a Castiglione di Ravenna, dove prosegue la preparazione dei Galletti in vista dell’inizio ufficiale della stagione. Cresciuto nel settore giovanile del Cavalluccio, lo scorso anno il giovane centrale ha fatto l’esordio nel calcio professionistico con la maglia dell’Arzignano Valchiampo, nel girone A di serie C, collezionando tre apparizioni, per poi scendere in serie D alla Sammaurese, dove ha totalizzato 13 presenze, impreziosite da un gol. A Forlì, ritrova tanti ex compagni dell’avventura in bianconero: Coveri, Perini, Mattioli, e il gemello Filippo Valentini, con cui ha condiviso anche l’esperienza alla Sammaurese. Ha vinto un campionato di Primavera 2 (serie B primavera) con Campedelli oltre ad una supercoppa di Primavera 2 in finale con la Cremonese.

Dunque raggiunge il gemello Filippo, in campo sabato scorso nel test contro l’Imolese. Lui invece ha disputato il campionato Under 18 con il Cesena nella stagione 2022-2023.

Stop a Cannavaro

Ieri, è stato accostato al Forlì pure il nome di Adrian Cannavaro, difensore centrale classe 2004 con 19 presenze in C la scorsa stagione a Novara. Il giocatore, effettivamente, è stato proposto tempo fa ai Galletti, ma non c’è mai stato un interesse concreto del club di viale Roma nei suoi confronti. Ora, con l’acquisto di Valentini, il reparto difensivo dovrebbe essere a posto. Qualche rinforzo potrebbe arrivare ancora davanti, ma la società aspetta di vedere come si comporterà la squadra nei prossimi impegni prima di intervenire sul mercato. Già domani, d’altra parte, è in programma la seconda amichevole, ad Acquaviva (ore 19) contro i campioni sammarinesi dei Tre Fiori. Il programma settimanale prevede poi giovedì l’allenamento in spiaggia e venerdì quello normale a Castiglione, mentre sabato il Forlì si sposterà a Bagno a Ripoli per il test con la Primavera della Fiorentina (ore 17.30). Tornato, ieri, a disposizione il portiere Martelli, non convocato con l’Imolese causa febbre, si spera di recuperare pure Gaiola, Attasi e Muneretto, costretti a saltare il primo match stagionale per problemi di sovraccarico.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui