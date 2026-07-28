Il Forlì ha chiuso i lavori in difesa ingaggiando Federico Valentini

Nicola Campedelli ritrova uno dei suoi pupilli. Il Forlì, infatti, ha acquistato a titolo definitivo dal Cesena Federico Valentini, capitano della squadra portata dal tecnico di Gatteo alla conquista della promozione in Primavera 1, e caposaldo dell’undici bianconero anche il successivo campionato. Il difensore classe 2005 si è già aggregato ai compagni, iniziando ad allenarsi a Castiglione di Ravenna, dove prosegue la preparazione dei Galletti in vista dell’inizio ufficiale della stagione. Cresciuto nel settore giovanile del Cavalluccio, lo scorso anno il giovane centrale ha fatto l’esordio nel calcio professionistico con la maglia dell’Arzignano Valchiampo, nel girone A di serie C, collezionando tre apparizioni, per poi scendere in serie D alla Sammaurese, dove ha totalizzato 13 presenze, impreziosite da un gol. A Forlì, ritrova tanti ex compagni dell’avventura in bianconero: Coveri, Perini, Mattioli, e il gemello Filippo Valentini, con cui ha condiviso anche l’esperienza alla Sammaurese. Ha vinto un campionato di Primavera 2 (serie B primavera) con Campedelli oltre ad una supercoppa di Primavera 2 in finale con la Cremonese.

Dunque raggiunge il gemello Filippo, in campo sabato scorso nel test contro l’Imolese. Lui invece ha disputato il campionato Under 18 con il Cesena nella stagione 2022-2023.