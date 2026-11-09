Il Forlì è tornato a sorridere ma i problemi restano tanti

Non è scintillante come il 6-3 rifilato al Pescara, è meno netto sul piano del gioco del 2-1 sulla Vis Pesaro, ma l’1-0 di sabato è probabilmente il più pesante dei tre successi centrati sin qui dal Forlì. In primo luogo, perché va ad interrompere un digiuno lungo più di una quaresima, con ben otto turni senza vittorie, in cui i biancorossi, racimolando appena cinque punti, sono scivolati pericolosamente al limite della zona play-out. Poi, per l’avversario, il Gubbio, penultimo della classe e concorrente diretto nella lotta salvezza: in caso di sconfitta, il Forlì se lo sarebbe ritrovato ad appena una lunghezza, così, invece, il margine di vantaggio è salito da quattro a sette punti, senza contare che il risultato di sabato è un’ulteriore mazzata per gli umbri, alla settima sconfitta in otto giornate, una serie nera interrotta solo dallo 0-0 con la Vis Pesaro. Per la prima volta in questo campionato, infine, ai Galletti è girato tutto bene. Gli episodi, infatti, sono stati favorevoli alla squadra di Campedelli, dal gol annullato per fuorigioco a Meconi al palo colpito in tuffo di testa, nella ripresa, da Beretta, sino all’1-0 trovato nel recupero del primo tempo al primo vero tiro in porta. Per altro, match winner si è rivelato uno dei giocatori più improbabili in questo ruolo, Perretta, che, da onesto carneade, si è inventato un gol quasi dal nulla, spedendo la sfera nell’angolino più lontano con un gran tiro a giro.

Nella ripresa, poi, sarebbero bastati una deviazione o un tocco sui tanti traversoni scodellati in area per rimettere in partita il Gubbio, invece, la fortuna ha sempre assistito i Galletti. Così è arrivato il secondo clean sheet stagionale, dopo quello con la Pianese, e per la prima volta il Forlì è riuscito a non prendere gol una volta andato in vantaggio. I problemi, tuttavia, restano tutti sul tavolo. Il primo tempo ha confermato le difficoltà della band di Campedelli quando deve fare gioco, con la squadra spezzata a metà, le punte isolate e il centrocampo che ha girato spesso a vuoto. Meglio è andata nella ripresa: col Gubbio alla ricerca del pareggio, si sono aperti spazi per le ripartenze biancorosse, purtroppo, prima Coveri poi Gabellini hanno fallito il colpo del ko. Nel complesso, si è sofferto troppo contro un avversario apparso modesto, specie davanti, ma che, per gioco espresso e occasioni, avrebbe meritato il pari. Per salvarsi, quindi, servirà qualcosa di più. Sabato, però, contava solo vincere e la missione è stata compiuta. Sarebbe stato interessante conoscere la versione di Campedelli, invece, dopo aver messo la faccia su sconfitte e pareggi, per scelta societaria, il tecnico è rimasto negli spogliatoi e a commentare in sala stampa la vittoria ritrovata è stato il direttore sportivo Mariani.

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