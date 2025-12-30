Il Forlì e Simone Saporetti si separano: l’attaccante giocherà nella Pistoiese

Cessione in casa Forlì. Simone Saporetti se ne va e si accasa alla Pistoiese del nuovo tecnico Cristiano Lucarelli. Il comunicato della società: «Il Forlì FC 1919 comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Simone Saporetti. La società lo ringrazia per la professionalità e la dedizione dimostrata in questi mesi, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della propria carriera sportiva».
Saporetti debutterà domenica sul campo dell’Imolese