Il Forlì e Simone Saporetti si separano: l’attaccante giocherà nella Pistoiese

Forlì Calcio
  • 30 dicembre 2025
Simone Saporetti con la maglia del Forlì (foto Fabio Blaco)
Cessione in casa Forlì. Simone Saporetti se ne va e si accasa alla Pistoiese del nuovo tecnico Cristiano Lucarelli. Il comunicato della società: «Il Forlì FC 1919 comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Simone Saporetti. La società lo ringrazia per la professionalità e la dedizione dimostrata in questi mesi, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della propria carriera sportiva».

Saporetti debutterà domenica sul campo dell’Imolese

