Il Forlì dopo la squalifica di Selvini: “La società totalmente estranea ai fatti”

Dopo la squalifica dell’attaccante Alessandro Selvini, in una nota il Forlì ha preso le distanze dal suo tesserato arrivato in prestito dal Frosinone: “Il Forlì FC, in riferimento a quanto emerso dal provvedimento della Procura Federale relativo al calciatore Alessandro Selvini per fatti antecedenti al suo approdo in biancorosso e risalenti a precedenti esperienze professionali, prende atto della decisione degli organi competenti. La società a partire dal suo presidente Gianfranco Cappelli intende ribadire con fermezza la propria totale estraneità rispetto ai fatti contestati, nonché la propria assoluta distanza da qualsiasi comportamento contrario ai principi di correttezza, lealtà sportiva e rispetto delle normative federali che da sempre ispirano l’operato del Club”.