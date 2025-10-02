Una squadra senza mezze misure per la quale il bicchiere è completamente pieno oppure desolatamente vuoto. Ecco il Forlì, una formazione che non sa pareggiare e per questo conosce soltanto due risultati vittoria o sconfitta. In questo avvio di campionato la squadra di Miramari ha vinto tre volte ed in altrettante occasioni è uscita dal campo a mani vuote, mai un risultato di parità. Con un unico comune denominatore: i Galletti hanno sempre offerto la prestazione sul piano del gioco anche quando il risultato è stato di segno negativo. Valgono in particolare le partite disputate ad Arezzo, in casa contro il Gubbio e soprattutto l’ultima trasferta di Pontedera.

Un sottile confine separa i successi dalle defaillance: un cammino sul filo del rasoio, come l’attraversamento di un funambolo sopra un filo proteso nel vuoto, dove il minino errore può risultare fatale. In questa particolare unicità il Forlì ha costruito una posizione di onesta metà classifica, perfettamente in linea con le ambizioni o meglio, gli auspici, di inizio stagione ma per l’obiettivo salvezza anche qualche mattone da un punto sarebbe utile. D’altra parte, non sono tante le squadre che possono emulare i Galletti con una condotta così poco armonica. Guardando i tre gironi di Serie C solo nel Girone A la (ex) gloriosa Pro Vercelli ha un percorso uguale con 9 punti frutto di 3 vittorie (due delle quali in trasferta). Similare il tragitto del Lumezzane, che non è mai uscito dal campo con un pareggio avendo accumulato sei punti frutto di due successi (Ospitaletto e a Cittadella) e di cinque battute d’arresto. Nel C invece il fanalino di coda Siracusa è l’unico a non aver ancora pareggiato, ha vinto una sola volta e perduto ben sei. Nello stesso girone del Forlì anche le due capolista Arezzo e Ravenna non hanno mai pareggiato ma entrambe hanno primeggiato in sei occasioni cadendo una volta ciascuna, la squadra di Marchionni proprio al Morgagni mentre quella di Bucchi è stata battuta a domicilio dal Guidonia Montecelio l’avversario di domenica prossima. Invece il bottino di nove punti del Forlì è in gran parte derivato dall’andamento casalingo con due successi nel fortino del Morgagni violato solo dal Gubbio. In divisa da viaggio i biancorossi hanno espugnato anche il campo della Sambenedettese dal punto di vista ambientale molto più infido rispetto a Pontedera dove sono inopinatamente caduti. Misteri di una squadra che non ha ancora i connotati di un’identità precisa.