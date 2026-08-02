Il Forlì di Campedelli cresce bene a suon di gol (1-6)

FIORENTINA PRIMAVERA-FORLÌ 1-6

FIORENTINA PRIMAVERA: Pinzani (1’ st Zipoli), Sturli (1’ st Martini), Turnone (1’ st Corduneanu), Boskovic (1’ st Melani), Zemko (1’ st Ademi), Beldenti D. (1’ st Beldenti S.), Pirrò (1’ st Faye), Mataran Bracchi (1’ st Timmermans), Angeloni (1’ st Pietropaolo), Ikenna (1’ st Egharevba), Jallow (1’ st Kone Mevale). All.: Andreazzoli.

FORLì (3-5-2): Martelli (15’ st Veliaj); Diop (1’ st Federico Valentini), Onofri (20’ st Greco), Munaretti (1’ st Mattioli); Farinelli (20’’ st Mandrelli), Macrì (20’ st Spinelli), De Risio (20’ st Filippo Valentini),Scaccabarozzi (1’ st Rosetti), Rossi (30’ st Locatelli); Perini (1’ st Tordiglione), Petrelli (1’ st Coveri).. All.: Campedelli.

RETI: 4’ pt Perini, 8’ pt Petrelli, 1’ st Coveri, 29’ st Mandrelli, 34’ st Martini (aut.), 40’ st Kone Mevale, 44’ st Mandrelli.

Bella e sonante vittoria del Forlì, che batte la Fiorentina Primavera (1-6). Una partita giocata a ritmi non altissimi, viste le temperature torride, che i biancorossi, privi degli affaticati Gaiola e Palomba, hanno sbloccato nei primi otto minuti, andando a segno prima con Perini su assist di Macrì e poi con Petrelli su punizione. Nel resto del primo tempo succede poco altro, mentre la partita si riaccende subito nella ripresa, quando al primo assalto Coveri, appena entrato, firma il tris. Alla mezzora il Forlì torna a segno prima con Mandrelli, che anticipa tutti di testa su calcio d’angolo, e poi grazie a uno sfortunato autogol dei viola, che comunque accorciano le distamze poco dopo con Kone Mevale. A fissare il 6-1 finale è ancora Mandrelli con un tap-in ravvicinato.