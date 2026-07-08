Il Forlì consolida la difesa con Luca Munaretti

Il ForlÌ ha acquistato a titolo definitivo Luca Munaretti dalla Virtus Verona. Il difensore classe 2002, nativo di Soave è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Chievo Verona prima di passare alla Cremonese. L’esordio tra i professionisti arriva nella stagione 2021/22 con la Virtus Verona. Il suo percorso in prestito con il club veneto prosegue fino al termine della stagione 2025/26, con la parentesi del 2023/24 trascorsa al Renate. Arriva a ForlÌ con l'obiettivo di consolidare il proprio percorso di crescita, portando solidità ed esperienza nel reparto arretrato biancorosso.