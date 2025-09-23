Il Forlì cala il tris e torna alla vittoria con la Vis Pesaro (3-1)

Il Forlì si riscatta e torna alla vittoria contro la Vis Pesaro (3-1). I biancorossi, dopo due sconfitte di fila, ritrovano lo smalto e la grinta dei giorni migliori, e soprattutto un assetto che permette alla squadra di esprimersi al meglio, con Macrì a destra, Farinelli a sinistra e Manuzzi al centro del tridente. Nonostante tutto, però, il vantaggio arriva solo a inizio ripresa con il tiro-cross di Macrì che inganna Guarnone. La Vis sbanda e arrivano occasioni in serie fino al raddoppio di Menarini su assist dell’ispirato Macrì. Il tris nel finale su rigore di Petrelli, inutile il gol allo scadere marchigiano di Tavernaro.