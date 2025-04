Il Forlì batte la Pistoiese e festeggia il ritorno in Serie C - VIDEO GALLERY

Un giorno memorabile per il Forlì. Il club biancorosso festeggia il ritorno in Serie C in un giovedì di Pasqua che aggiunge un’altra perla alla gloriosa storia della società. I biancorossi superano la Pistoiese per 1-0 grazie ad una rete di Elia Petrelli in chiusura di primo tempo e diventano irraggiungibili per il Ravenna, che ha vinto in rimonta in casa del Cittadella Vis Modena. Sotto due volte (prima per un gol di Teresi direttamente da calcio d’angolo, quindi al 50’ per un rigore trasformato dall’ex Guidone), i giallorossi trovano il momentenaneo 1-1 con Esposito a fine primo tempo e il 2-2 con un altro difensore, Onofri, nel cuore della ripresa, prima del tuffo di testa di Manuzzi al 95’ che regala la vittoria alla squadra di Marchionni. Ma non basta per tenere aperto il campionato, visto il successo numero 20 nelle ultime 21 giornate che il Forlì conquista contro la Pistoiese e che vale il ritorno tra i professionisti dopo 9 stagioni.