Il Forlì annuncia: “Okitokandjo è nostro”

Il Forlì ha ufficializzato l’acquisto di Stevy Okitokandjo in attacco. “L’attaccante olandese classe 1994 - si legge nella nota del club - indosserà la maglia biancorossa nella stagione 2024/25. Da parte della società il migliore in bocca al lupo per l’avventura che inizia alla caccia di obiettivi comuni. Okitokandjo arriva a Forlì dopo una lunga carriera in giro per il mondo. Cresciuto nel settore giovanile del Gent, proprio in Belgio ha mosso i suoi primi passi nel mondo dei grandi. Da qui il suo passaggio in Portogallo, 6 stagioni tra seconda e terza serie locali. Dal 2023 il trentenne si è trasferito in Venezuela per giocare con il Puerto Cabello dove ha esordito in Copa Libertadores, la Champions League del Sud America. Oggi una nuova esperienza stimolante in un campionato a lui sconosciuto come la nostra Serie D”.