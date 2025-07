Il Forlì annuncia la conferma di Giacomo Graziani e l’ingaggio di RIccardo Saporetti

Il Forlì ha annunciato la conferma anche in C del giovane difensore Giacomo Graziani. “Il difensore biancorosso - si legge nella nota del club - cresciuto nel nostro settore giovanile, ha firmato il suo prima contratto con i professionisti con la maglia del Forlì. Un’avventura che prosegue insieme. Il difensore classe 2006 ha fatto tutta la trafila nel nostro settore giovanile, arrivando fino all’esordio in prima squadra nella stagione 2023/24. Nella scorsa stagione è stato uno dei grandi protagonisti con 21 presenze totali ed un gol. Inizierà oggi insieme ai compagni la sua avventura tra i professionisti. Nel tardo pomeriggio poi la società biancorossa ha trovato anche l’accordo con l’attaccante Simone Saporetti. L’esterno classe 1998 è cresciuto nel settore giovanile del Bologna prima di iniziare la sua lunga carriera impegnato tra Serie D e Serie C con le maglie di Imolese, Carrarese, Mantova, Fiorenzuola, Corregese, Franciacorta, Ravenna, Trento, Renate e Carpi. Proprio con gli emiliani ha vinto il campionato di Serie D 2023/24 con 21 gol e 9 assist in 28 partite. Nella scorsa stagione, con la maglia del Carpi, ha messo a referto 34 presenze condite da 5 gol e 4 assist.