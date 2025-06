Il Forlì annuncia la conferma di Farinelli

Era nell’aria da qualche tempo e oggi il Forlì ha annunciato di aver trovato l’accordo con l’esterno Nicola Farinelli. “Il giocatore classe 2001 a partire dal 1° di luglio - scrive il club in una nota - firmerà ufficialmente un accordo biennale con opzione per il terzo anno. Un’avventura che prosegue insieme. Farinelli, arrivato a Forlì nella scorsa estate, è stato uno dei grandi protagonisti della cavalcata sino alla promozione in Serie C. Cresciuto nei settori giovanili di Cesena e Bologna si è affermato negli anni come una certezza assoluta della Serie D, concludendo l’ultima stagione in biancorosso con 8 gol e 13 assist in campionato. Una conferma estremamente voluta dal giocatore, dalla società e tutto lo staff tecnico, con la voglia di dimostrare anche al piano superiore tutto il suo valore tecnico”.