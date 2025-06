Il Forlì annuncia l’iscrizione alla Serie C

Il Forlì festeggia l’avvenuta iscrizione alla Serie C, come conferma una nota del club biancorosso: “La società a partire dal suo presidente Gianfranco Cappelli comunica di avere ricevuto la conferma dell’iscrizione al prossimo Campionato di Serie C avendo l’organismo della

Covisoc (Commissione Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche) controllato tutti i documenti nella loro effettiva validità. A partire dalla giornata di oggi, venerdì 13 giugno 2025, il Forlì FC è ufficialmente iscritto tra i professionisti.

Il primo passo ufficiale nella nuova stagione è dunque stato realizzato. In questi giorni tutte le nostre attenzioni sono rivolte ai lavori di adeguamento del complesso Morgagni alla categoria. Infatti, insieme a tutti gli organi competenti, in primis l’Amministrazione Comunale, stiamo lavorando attivamente per ammodernare i vari settori con l’obiettivo ben chiaro di giocare nella nostra casa tutte le gare interne della prossima stagione sportiva. La società, inoltre, intende ringraziare il Calcio Caldiero Terme, in particolare il suo presidente Fillippo Berti ed il segretario Generale Pasquale Palladino, l’Amministrazione Comunale di Caldiero e la Prefettura di Verona per la disponibilità dimostrata in queste settimane”.