Il Forlì accelera per l’iscrizione e la questione stadio: le prime gare a Caldiero?

Lavori in corso al Forlì sul fronte del restyling dello stadio Morgagni e dell’allestimento della squadra che ha conquistato la promozione in serie C. Due le direttrici lungo cui la società è attualmente impegnata a fondo anche se la scadenza più importante, quella dell’iscrizione con dimezzamento della fidejussione da 700 a 350 mila euro, è un traguardo accessibile ed ormai raggiunto. Nella sede si stanno predisponendo gli ultimi incartamenti per presentare alla federazione il plico completo dell’iscrizione.

L’articolo completo sul Corriere Romagna in edicola e in edicola digitale