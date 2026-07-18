Il difensore centrale Matteo Onofri torna a Forlì e “scommette” sulla salvezza

Dopo Luigi Palomba, un altro lieto ritorno a Forlì: è quello del difensore centrale cesenate Matteo Onofri. Sbarcato a Forlì nel mercato di gennaio, diventando un vero e proprio pilastro della difesa biancorossa e contribuendo a rendenderla più solida e competitiva al fianco di Palomba, Onofri firma oggi, sabato 18 luglio, il contratto con il club biancorosso. Il difensore centrale arriva dallo Spezia con la formula del prestito, con obbligo di riscatto in caso di salvezza: se a fine stagione il Forlì festeggerà la permanenza in Serie C, Onofri resterà ed estenderà il contratto fino al 2029, in caso di retrocessione dei Galletti tornerà in Liguria. Nella scorsa stagione, con il Forlì, il classe 2004 è sceso in campo 13 volte (834 minuti), contribuendo alla salvezza con un gol e un assist.