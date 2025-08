Il derby Forlì-Ravenna in diretta su RaiSport lunedì 1 settembre alle 20.30

La Lega di Serie C ha ufficializzato le partite che saranno trasmesse in diretta su RaiSport nelle prime sei giornate: per quanto riguarda le romagnole, vetrina alla seconda giornata sul derby Forlì-Ravenna che si giocherà lunedì 1 settembre. Questo il calendario completo.

LUNEDÌ 25 AGOSTO 2025 GIRONE A

1a GIORNATA NOVARA-INTER U23 Ore 20.30 Diretta Rai Sport

LUNEDÌ 01 SETTEMBRE 2025 GIRONE B

2a GIORNATA FORLÌ-RAVENNA Ore 20.30 Diretta Rai Sport

DOMENICA 07 SETTEMBRE 2025 GIRONE C

3a GIORNATA CROTONE-COSENZA Ore 17.30 Diretta Rai Sport

LUNEDÌ 15 SETTEMBRE 2025 GIRONE A

4a GIORNATA CITTADELLA-L.R. VICENZA Ore 20.30 Diretta Rai Sport

DOMENICA 21 SETTEMBRE 2025 GIRONE C

5a GIORNATA BENEVENTO-ATALANTA U23 Ore 17.00 Diretta Rai Sport

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 2025 GIRONE C

6a GIORNATA TRAPANI-CATANIA Ore 20.30 Diretta Rai Sport