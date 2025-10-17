Gol di Franzolini e Macrì: il Forlì vince 0-2 in casa della Torres e vola al 4° posto

TORRES-FORLÌ 0-2

TORRES (3-4-2-1): Zaccagno; Fabriani, Antonelli, Mercadante; Zecca (20’ st Carboni), Brentan, Sala, Scheffer (10’ st Dumani); Lunghi (20’ st Di Stefano), Starita (10’ st Musso); Diakite (37’ st Mastinu). In panchina: Marano, Petriccione, Nunziatini, Biagetti, Bonin, Masala, Giorico, Idda, Lattanzio. Allenatore: Michele Pazienza

FORLÌ (4-3-3): Martelli; Manetti, L. Saporetti, Elia, Spinelli (16’ st Graziani); Franzolini, Menarini (25’ st Scorza), De Risio (16’ st Ripani); Macrì, Petrelli (25’ st Manuzzi), Farinelli (34’ st S. Saporetti). In panchina: Calvani, Veliaj, Mandrelli, Valentini, Giovannini, Cavallini, Coveri, Pelizzari. Allenatore: Alessandro Miramari

ARBITRO: Teghille di Collegno

RETI: 32’ pt Franzolini, 36’ st Macrì

AMMONITI: Lunghi, Menarini, De Risio, Sala, Musso, Ripani.

SASSARI - Un Forlì al limite della perfezione, vince in casa della Torres e per una notte si issa al 4° posto alle spalle delle tre formazioni che stanno dominando la Serie C Girone B (Ravenna, Arezzo ed Ascoli). I biancorossi hanno giocato una gara di applicazione e personalità. Hanno lasciato sfogare un po’ i sardi nel primo quarto di gara (Torres mai pericolosa), poi hanno colpito con una bella azione corale, con assist di Petrelli per l’inserimento al buio di un grande incursore quale Franzolini, che a inizio ripresa si è divorato lo 0-2 da due passi su assist di Macrì. Un Macrì che all’81’ ha chiuso i conti. Errore incredibile del portiere di casa Zaccagno, che nel tentativo di rinviare si porta il pallone fuori dall’area con le mani. Calcio di punizione dal limite e pennellata di Macrì sotto l’incrocio. L’unica palla-gol per la Torres all’87’ (alto il colpo di testa di Musso) mentre per il Forlì anche una rete, bellissima, annullata a Petrelli per un netto fuorgioco al 42’.