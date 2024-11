Giornata biancorossa per Forlì-Piacenza: i prezzi dei biglietti

Una vittoria di prepotenza dei galletti ha dato il là ad una delle settimane più delicate di questa prima parte di stagione con il Forlì che domenica al Morgagni ospita il Piacenza, fischio d’inizio alle 14.30.

Tra le mura amiche arriva dunque una delle grandi decadute del nostro calcio, con la voglia di prendersi punti importanti dopo un inizio di

classifica balbettante. La società ha indetto per la sfida di domenica la giornata biancorossa. Un appuntamento speciale per il quale non varranno gli abbonamenti sottoscritti all’inizio della stagione. I biglietti sono in vendita online sul sito di Vivaticket e nei punti vendita convenzionati. I biglietti, se acquistati in prevendita, avranno prezzi agevolati.

Il botteghino allo stadio domenica, giorno della partita, sarà aperto dalle ore 13.00.

I prezzi dei biglietti in prevendita online e nei punti vendita:

● Tribuna Centrale: €15,00

● Tribuna Laterale: €11,00

● Gradinata: €10,00

● Gradinata Ospiti: €10,00

Ai prezzi vanno aggiunti i costi del diritto di prevendita e di commissione

I prezzi dei biglietti domenica al botteghino:

● Tribuna Centrale: €20,00

● Tribuna Laterale Intero: €17,00

● Tribuna laterale Ridotto (Under 25, Over 65, Donne): €15,00

● Gradinata: €10,00

● Gradinata Ospiti: €10,00

● Prezzo genitori settore giovanile: 8,00€

I nati dal 1 gennaio 2009 in poi entreranno gratuitamente, ma dovranno ritirare comunque il tagliando presso il botteghino. La società comunica che non verranno rilasciati accrediti.

I punti vendita Vivaticket in città:

● Edicola Bartolucci, via Seganti 3/A

● Punto SNAI Forlì, viale Roma 147

● Tabaccheria Framar (punto Snai), via Gramsci 98

● Punto SNAI Bertini, via Eugenio Bertini 94

● La Caffetteria, via Ravegnana 146/A