Forlì, un punto e tanti rimpianti a Pesaro (1-1)

Il Forlì torna con un punto e tanti rimpianti da Pesaro, dopo un 1-1 ricco di occasioni fallite nel finale di gara. Dopo oltre 400 minuti i biancorossi tornano a festeggiare un gol grazie alla bordata di destro di Macrì, che dal limite al 70’ trova una magnifica conclusione che porta in vantaggio la squadra di Miramari. La gioia però dura poco, perché dopo un miracolo di Pozzi (gol dello 0-2 negato a Manetti) la Vis Pesaro reagisce subito e pareggia al 74’ grazie al preciso rasoterra mancino di Ceccacci che si infila nell’angolino. All’82’ Palomba si mangia il raddoppio su corner di Menarini. I biancorossi di Romagna spingono a tutta nel finale e colpiscono la traversa con Palomba, quindi Zagre conclude fuori di poco.