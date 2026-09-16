Forlì, un punto e tanta rabbia: a Pineto finisce 1-1

PINETO-FORLÌ 1-1

PINETO (3-4-2-1): Tonti; Alessandretti, Frare, Ienco (34’ st D’Orazio); Scheffer Bracco, Lombardi (43’ st Nebuloso), Germinario (26’ st Guadagni), Pistillo (1’ st Asmussen); Pellegrino, Delle Monache; Vigliotti. In panchina: Turi, Colaneri, Di Renzo, Ferrante, Ardizzone. Allenatore: Enrico Barilari.

FORLÌ (3-5-2): Theiner; Palomba, Fe. Valentini, Munaretti (22’ st Diop); Perretta, Macrì (46’ st Mattioli), Rosetti, Scaccabarozzi (36’ st Perini), Farinelli; Petrelli (22’ st De Risio), Gabellini (36’ st Fi. Valentini). In panchina: Tagliaferri, Veliaj, Mandrelli, Coveri, Spinelli, Attasi, Rossi, Onofri, Tordiglione. Allenatore: Nicola Campedelli.

ARBITRO: Tassano di Chiavari.

RETI: 21’ pt Saccabarozzi, 40’ pt Alessandretti.

AMMONITI: Germinario, Lombardi, Guadagni.

ESPULSO: 37’ st Rosetti.

Il Forlì torna con un punto da Pineto. Un punto che si potrebbe anche definire prezioso se non ci fossero gli episodi. I biancorossi di Campedelli iniziano bene, controllano il gioco e passano in vantaggio con Scaccabarozzi. Al 36’, però, il primo episodio: Rosetti viene espulso per un fallo su Delle Monache. Un rosso che diventa tale dopo che l’arbitro Tassano di Chiavari è stato mandato al video dalla card giocata dalla panchina abruzzese: ma l’espulsione ci sta, meno la palla persa dal centrocampista biancorosso e il conseguente fallo. Si riparte e dopo un’ottantina di secondi arriva il pareggio di Alessandretti contestato dai Galletti che sostengono che sia stato determinante un fallo di mano di Vigliotti. Prima il IV ufficiale e l’operatore Fvs confermano. Quindi Campedelli si gioca la card e anche l’arbitro va a vedere il video e non modifica la decisione del campo: gol valido in quanto Vigliotti sembra colpire di petto. Nella ripresa il Pineto cercherà di far fruttare la superiorità numerica, ma la squadra romagnola si difenderà alla grande, conservando un punto comunque pesante.