Forlì, un occhio all’Arezzo e l’altro al mercato

Lungo un doppio binario, da un lato gli incroci di mercato, dall’altro il campionato con due sfide alle porte contro le prime della classe. È iniziato così il nuovo anno del Forlì, con la squadra in campo anche a Capodanno per preparare la partita di domani contro l’Arezzo al Morgagni cui farà seguito una settimana dopo il derby a Ravenna.

Intanto tiene banco il mercato, animato per ora soprattutto nel settore partenze nel reparto attaccanti. Sono usciti, entrambi verso la Serie D, Francesco Manuzzi direzione Piacenza che ha chiuso l’avventura forlivese con 16 presenze ma solo 545 minuti in campo e Simone Saporetti che si è svincolato per accasarsi subito alla Pistoiese nel neo mister Cristiano Lucarelli, dopo 15 gettoni, un gol decisivo per il successo proprio contro il Ravenna nel derby di andata, e 584 di minutaggio.

Entrambi vanno a rinforzare due pretendenti alla vittoria in un nel girone D che si presenta quanto mai affollata e ricca di pretendenti. In particolare, la Pistoiese sta diventando una colonia di ex Forlì avendo già in organico i centrocampisti Francesco Campagna e Massimiliano Rossi a cui si è aggiunto a metà dicembre il difensore Stefano Pellizzari. Intanto dall’organico di centrocampo è partito anche Filippo Valentini sceso alla Sammaurese che però lotta per ben altri obiettivi, la sopravvivenza in D nel girone F. Allo stato attuale la necessità più impellente del Forlì è quella di rinforzare adeguatamente il reparto arretrato soprattutto per quanto riguarda i difensori centrali.

I nomi sul tavolo sono molteplici ma il più vicino è Matteo Onofri classe 2004 dello Spezia per il quale la trattativa per il prestito è in dirittura d’arrivo. Il giocatore, sul quale ha fatto un tentativo senza esito anche l’Albinoleffe desidera di tornare alla natia Cesena ma è difficile possa essere disponibile per la prima di ritorno contro l’Arezzo solo perché lo Spezia prima di dare il via libera vuole assicurarsi un sostituto. Per il centrocampo un’idea potrebbe essere Carlo Ilari, 34 anni, che il Ravenna ha messo sul mercato, giocatore con un’esperienza infinita in Serie C dovuta alle oltre 400 partite disputate. L’attualità più stringente tuttavia è la partita contro l’Arezzo che non appare in un gran momento considerato che nelle ultime tre partite (sconfitta a Livorno e pareggi con Pineto e Torres) ha raccolto solo due punti.