Forlì, un mercoledì impegnativo: alle 17.30 test con il K-Sport Montecchio e alle 21 la “Notte biancorossa”

Tre successi in altrettante partite, 13 gol realizzati e appena due subiti. E’ vero che il calcio d’agosto, e a maggior ragione quello di luglio, va preso con le pinze, tuttavia il bilancio delle prime uscite del Forlì di Nicola Campedelli è decisamente positivo. Al di là dei risultati, dal 4-0 rifilato all’Imolese all’1-3 con il Tre Fiori, sino al tennistico 1-6 di sabato sulla Fiorentina Primavera, i Galletti stanno mostrando una precisa identità, solidi in difesa e pericolosi in ripartenza, come vuole il nuovo tecnico. Al di là dei numeri, la sensazione è che la squadra, stavolta, sia stata costruita con una precisa ratio: se un anno fa i giocatori, specie gli over, erano stati acquistati più sulla base del pedigree che delle esigenze tattiche, stavolta sembrano essere stati presi gli uomini giusti per i posti giusti. Pur rimanendo vigile sul mercato, la società non sembra, quindi, intenzionata, per ora, a effettuare nuovi innesti.

Tornando al campo, l’amichevole in programma oggi alle ore 17.30 a Castiglione di Ravenna contro il K-Sport Montecchio, formazione marchigiana neopromossa in serie D, sarà una delle ultime occasioni per fare esperimenti e ruotare tutta la rosa. Nel 3-5-2 flessibile di Campedelli, comunque, alcuni punti fermi iniziano a delinearsi. In primis, le due punte: eccetto il primo tempo con il Tre Fiori, dove Macrì e Scaccabarozzi hanno supportato Petrelli, unico terminale offensivo, il tecnico ha sempre schierato una coppia di attaccanti, testando varie combinazioni. Difficilmente, però, potrà prescindere dal bomber delle ultime due stagioni, a fianco al quale si alterneranno gli altri compagni di reparto.

Sulle fasce, oltre a Farinelli e Mattioli, si stanno ritagliando uno spazio importante due ragazzi che l’anno scorso hanno giocato pochissimo: Rossi, impiegato pure come braccetto, e Mandrelli, autore di una doppietta al Viola Park, senza dimenticare Greco, una delle sorprese di questo pre-campionato. In mezzo, sono diverse le opzioni, tutte di livello, con gente del calibro di Rosetti, Macrì, Scaccabarozzi e De Risio, in attesa del pieno recupero di Gaiola, ancora non utilizzato, e Attasi, impegnato a risolvere i propri problemi fisici. In difesa, i capisaldi appaiono Onofri e Diop; in ripresa Munaretti, che, dopo aver saltato per problemi di sovraccarico la prima amichevole, ha debuttato con il Tre Fiori e sabato ha giocato dall’inizio. Dietro si attende il ritorno di Palomba, che una settimana fa ha accusato un risentimento a fine allenamento e rientrerà in Coppa Italia (il 16 agosto contro la Juve Next Gen) o direttamente per il debutto in campionato. Nel frattempo, Campedelli sta testando l’ultimo arrivato, Federico Valentini, suo capitano nel Cesena Primavera.