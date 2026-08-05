Forlì, un mercoledì impegnativo: alle 17.30 test con il K-Sport Montecchio e alle 21 la “Notte biancorossa”

Tre successi in altrettante partite, 13 gol realizzati e appena due subiti. E’ vero che il calcio d’agosto, e a maggior ragione quello di luglio, va preso con le pinze, tuttavia il bilancio delle prime uscite del Forlì di Nicola Campedelli è decisamente positivo. Al di là dei risultati, dal 4-0 rifilato all’Imolese all’1-3 con il Tre Fiori, sino al tennistico 1-6 di sabato sulla Fiorentina Primavera, i Galletti stanno mostrando una precisa identità, solidi in difesa e pericolosi in ripartenza, come vuole il nuovo tecnico. Al di là dei numeri, la sensazione è che la squadra, stavolta, sia stata costruita con una precisa ratio: se un anno fa i giocatori, specie gli over, erano stati acquistati più sulla base del pedigree che delle esigenze tattiche, stavolta sembrano essere stati presi gli uomini giusti per i posti giusti. Pur rimanendo vigile sul mercato, la società non sembra, quindi, intenzionata, per ora, a effettuare nuovi innesti.