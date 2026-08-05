Forlì, un mercoledì impegnativo: alle 17.30 test con il K-Sport Montecchio e alle 21 la “Notte biancorossa”

Forlì Calcio
  • 05 agosto 2026
I difensori Luca Munaretti, che ha smaltito i problemi di inizio preparazione, e Luigi Palomba, ora fermo (foto Fabio Blaco)
I difensori Luca Munaretti, che ha smaltito i problemi di inizio preparazione, e Luigi Palomba, ora fermo (foto Fabio Blaco)

Tre successi in altrettante partite, 13 gol realizzati e appena due subiti. E’ vero che il calcio d’agosto, e a maggior ragione quello di luglio, va preso con le pinze, tuttavia il bilancio delle prime uscite del Forlì di Nicola Campedelli è decisamente positivo. Al di là dei risultati, dal 4-0 rifilato all’Imolese all’1-3 con il Tre Fiori, sino al tennistico 1-6 di sabato sulla Fiorentina Primavera, i Galletti stanno mostrando una precisa identità, solidi in difesa e pericolosi in ripartenza, come vuole il nuovo tecnico. Al di là dei numeri, la sensazione è che la squadra, stavolta, sia stata costruita con una precisa ratio: se un anno fa i giocatori, specie gli over, erano stati acquistati più sulla base del pedigree che delle esigenze tattiche, stavolta sembrano essere stati presi gli uomini giusti per i posti giusti. Pur rimanendo vigile sul mercato, la società non sembra, quindi, intenzionata, per ora, a effettuare nuovi innesti.

Segretario generale cercasi

Urge, al contrario, colmare il vuoto lasciato dietro la scrivania dal segretario generale Marco Mercuri, tornato a Rimini. Diversi i nomi al vaglio, ma ancora non è stata effettuata una scelta.

Oggi nuovo test

Tornando al campo, l’amichevole in programma oggi alle ore 17.30 a Castiglione di Ravenna contro il K-Sport Montecchio, formazione marchigiana neopromossa in serie D, sarà una delle ultime occasioni per fare esperimenti e ruotare tutta la rosa. Nel 3-5-2 flessibile di Campedelli, comunque, alcuni punti fermi iniziano a delinearsi. In primis, le due punte: eccetto il primo tempo con il Tre Fiori, dove Macrì e Scaccabarozzi hanno supportato Petrelli, unico terminale offensivo, il tecnico ha sempre schierato una coppia di attaccanti, testando varie combinazioni. Difficilmente, però, potrà prescindere dal bomber delle ultime due stagioni, a fianco al quale si alterneranno gli altri compagni di reparto.

Sulle fasce, oltre a Farinelli e Mattioli, si stanno ritagliando uno spazio importante due ragazzi che l’anno scorso hanno giocato pochissimo: Rossi, impiegato pure come braccetto, e Mandrelli, autore di una doppietta al Viola Park, senza dimenticare Greco, una delle sorprese di questo pre-campionato. In mezzo, sono diverse le opzioni, tutte di livello, con gente del calibro di Rosetti, Macrì, Scaccabarozzi e De Risio, in attesa del pieno recupero di Gaiola, ancora non utilizzato, e Attasi, impegnato a risolvere i propri problemi fisici. In difesa, i capisaldi appaiono Onofri e Diop; in ripresa Munaretti, che, dopo aver saltato per problemi di sovraccarico la prima amichevole, ha debuttato con il Tre Fiori e sabato ha giocato dall’inizio. Dietro si attende il ritorno di Palomba, che una settimana fa ha accusato un risentimento a fine allenamento e rientrerà in Coppa Italia (il 16 agosto contro la Juve Next Gen) o direttamente per il debutto in campionato. Nel frattempo, Campedelli sta testando l’ultimo arrivato, Federico Valentini, suo capitano nel Cesena Primavera.

La “Notte biancorossa”

Stasera alle 21, nella splendida cornice della Rocca di Ravaldino andrà in scena la “Notte biancorossa” con la presentazione ufficiale della squadra.

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