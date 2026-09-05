Forlì, un brutto passo indietro: il Latina vince facilmente 2-0

LATINA (3-5-2): Mastrantonio; Marenco, Carillo, Ercolano; Porro (32’ st Calabrese), Lipani, De Cristofaro, D’Angelo (15’ st De Ciancio), Tomaselli (15’ st Keita); Plescia (15’ st Cioffi), Baez (31’ st Di Giovannantonio). In panchina: Basti, Sbaccanti, Castorri, Sylla, Riccardi, De Marchi, Sussi. Allenatore: Gennaro Volpe.

FORLÌ (3-5-2): Theiner; Palomba, Onofri, Munaretti; Farinelli, Scaccabarozzi (28’ st Perretta), De Risio (20’ st Rosetti), Macrì, Mattioli (41’ st Perini); Coveri (1’ st Gabellini), Petrelli (28’ st Tordiglione). In panchina: Tagliaferri, Veliaj, Mandrelli, Fe. Valentini, Fi. Valentini, Gaiola, Spinelli, Attasi, Diop. Allenatore: Nicola Campedelli.

ARBITRO: Maresca di Napoli.

RETI: 11’ pt Marenco, 39’ pt Tomaselli.

AMMONITI: Carillo, Lipani, D’Angelo, De Ciancio, De Risio.

ESPULSO: 31’ pt Palomba.

Un bruttissimo Forlì, quello sconfitto nella giornata numero 3 di campionato a Latina. Biancorossi subito colpiti da Marenco in occasione del secondo calcio d’angolo a favore dei pontini e poi, a parte un’occasione sull’asse Macrì-Petrelli sventata da Mastrantonio un minuto dopo la rete dell’1-0, in balia dei nerazzurri. Con la partita che di fatto è già chiusa al termine del primo tempo: Palomba entra in modo maldestro e con i tacchetti esposti (ma non con il piede a martello) su De Cristofaro al 31’ e viene espulso, Tomaselli si avventa su una palla svirgolata da Lipani e al 39’ fa 2-0. Risultato che non cambierà più.