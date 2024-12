Forlì, ufficiale l’arrivo dell’esterno Luca Lombardi

Luca Lombardi è un nuovo giocatore del Forlì. L’esterno classe 2002 indosserà la maglia biancorossa nella stagione sino al termine di questa stagione. Lombardi arriva a Forlì dopo diverse esperienze tra i professionisti. Cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli, in cui ha vinto il Campionato Primavera, ha poi vestito le maglie di Imolese, Ancona, Brindisi e Cerignola. Oggi riparte da Forlì in Serie D per una nuova avventura alla caccia di nuovi stimoli, con la voglia di tornare al piano di sopra con i colori biancorossi.